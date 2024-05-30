В министерстве сельского хозяйства Нахчывана выявлены недостатки

БАКУ /Trend/ - Счетной палатой Азербайджанской Республики был проведен аудит соответствия использования и управления средствами, выделяемыми из бюджета Нахчыванской Автономной Республики, и госимущества министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики и подведомственным учреждениям.

Аудит охватил 2023 год, сообщает Trend со ссылкой на Счетную палату.

В 2023 году годовая смета министерства и подведомственных ему структур прогнозировалась в размере 33 395,9 тыс. манатов, а всего за год было исполнено расходование 35,3%, или 11 788,9 тыс. манатов. По направлению расходов "Субсидии негосударственным предприятиям" утверждена смета в размере 20 500,0 тыс. манатов, исполнены расходы в размере 6 005,6 тыс. манатов, то есть 29,3%, по направлению расходов "Субсидии государственным предприятиям" средства в размере 250,0 тыс. манатов исполнены не были.

В 2023 году в отдельные периоды приказами министерства, не наделенного соответствующими полномочиями, была осуществлена передача финансовых средств между подведомственными учреждениями для погашения кредиторской задолженности подведомственных министерству структур на сумму 658,7 тыс. манатов (470,0 тыс. манатов из этих средств были восстановлены в период аудита).

Несмотря на составление акта по 11 наименованиям сельскохозяйственных машин и оборудования общей стоимостью 266,9 тысяч манатов с целью их реализации, оформление продажи не было осуществлено в соответствии с законодательством.

Данные о результатах аудита были направлены в Верховный Меджлис, Кабинет министров и министерство экономики Нахчыванской АР.

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