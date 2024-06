В "The City of London" обсудили предстоящую СОР29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В мировом финансовом и деловом центре "The City of London" прошла конференция на тему "Достижение цели нулевых выбросов" (Net Zero Delivery Summit).

Как сообщает Trend, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, выступая на конференции, рассказал о подготовке страны к COP29.

Он отметил, что Азербайджан приложит все усилия для успешного проведения COP во имя предотвращения глобального потепления. Посол подчеркнул, что на COP29 в Азербайджане одно из важных направлений переговоров будет посвящено вопросам финансирования, и для достижения этой цели будет поощряться участие в процессе каждого из государств, международных финансовых институтов, частного сектора и благотворительных организаций.

В конференции также принял участие посол Бразилии в Великобритании. Отметим, что Бразилия проведет у себя СОР30 в 2025 году. Посол отметил, что успешное проведение СОР29 в Азербайджане будет иметь решающее значение для успешного проведения данного мероприятия в Бразилии. В рамках участия в конференции посол провел встречу с Элином Сулеймановым и мэром "The City of London" Майклом Майнелли.

