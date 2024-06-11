В Азербайджане отменяется разрешение в Семейном кодексе на снижение брачного возраста в ряде случаев

БАКУ /Trend/ - В Семейном кодексе отменяется положение, предусматривающее снижение брачного возраста на один год при наличии уважительных причин.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в Семейный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

В настоящий период, согласно Кодексу, при наличии уважительных причин, соответствующий орган исполнительной власти по территории проживания лиц, желающих вступить в брак, но не достигших брачного возраста, может по их просьбе разрешить снижение брачного возраста не более чем на 1 год.

Согласно предложенному изменению, этот пункт отменяется. В проекте отмечается, что наличие в законодательстве нормы, предусматривающей снижение брачного возраста на один год при наличии уважительных причин, в большинстве случаев приводит к ограничению прав и свобод несовершеннолетних. Поскольку неясно, по каким критериям определяются уважительные причины, эта норма сама по себе рассматривается как фактор злоупотребления.

Согласно Кодексу, брачный возраст в Азербайджанской Республике установлен в 18 лет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!