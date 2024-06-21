В Нефтчалинском Олимпийском спортивном комплексе выступать очень комфортно - победитель чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике

НЕФТЧАЛА /Trend/ - В Нефтчалинском Олимпийском спортивном комплексе выступать очень комфортно.

Об этом сказал в пятницу Trend победитель 8-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике, воспитанник клуба "Оджаг Спорт" Фарид Джафаров.

Спортсмен занял первое место в индивидуальной программе среди гимнастов в возрастной категории "пре-юниоры".

"Доволен своим выступлением на чемпионате, однако перед стартом немного переживал. Но я смог побороть свое волнение, и показать хороший результат. Мне понравилось выступать в Нефтчалинском Олимпийском спортивном комплексе, здесь отличная атмосфера, хороший зал и условия. Рад, что меня приехали поддержать родители", - подчеркнул гимнаст.

Фарид Джафаров упомянул, что на чемпионате он выступает как в индивидуальной программе, так и в составе смешанной пары.

Отметим, что в 8-ом чемпионате Азербайджана по аэробной гимнастике, который 21 июня проходит в Нефтчалинском Олимпийском спортивном комплексе, принимают участие более 30 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте. Соревнования проходят по взрастным категориям "пре-юниоры" (2010-2012 годов рождения), "юниоры" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше). В соответствии с возрастными категориями, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!