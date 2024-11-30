Преподавание в Карабахском университете продолжится по самым высоким стандартам – декан

ХАНКЕНДИ /Trend/ – Преподавание и студенческая жизнь в Карабахском университете будут продолжаться в соответствии с самыми высокими стандартами.

Об этом сказал Trend декан факультета искусств Карабахского университета Тюркер Гасымзаде.

“Ровно год назад, 27 ноября, по распоряжению Президента Ильхама Алиева был создан Карабахский университет. За это время мы проделали значительную работу. Как факультет искусств, мы начали свою деятельность с участием лучших преподавателей нашей страны и талантливых студентов. За год работы университет достиг ряда успехов, а благодаря высокому качеству преподавания вошёл в число самых новаторских вузов Азербайджана. Уверен, что мы продолжим развиваться и сохранять высокие стандарты образования и студенческой жизни,” – отметил он.

Тюркер Гасымзаде выразил уверенность в том, что Карабахский университет добьётся значительных успехов и внесёт большой вклад в развитие образования и культуры страны.

По его словам, на факультете искусств преподаются такие направления, как «Преподавание музыки», «Инструментальное исполнительство», «Вокал», «Национальный вокал» (ханенде) и «Дизайн».

“Мы начали с примерно 130 студентов, обучающихся по этим специальностям, и привлекли к работе самых профессиональных педагогов нашей страны. Среди них – народные и заслуженные артисты. Наши образовательные программы адаптированы к мировым стандартам,” – подчеркнул декан.

Гасымзаде также рассказал о значимых достижениях профессорско-преподавательского состава и студентов университета за первый год деятельности.

“Наши преподаватели и студенты уже приняли участие в международных фестивалях и конкурсах, и среди них есть победители. Недавно наши артисты выступили на фестивале в Берлине. Кроме того, студенты активно участвуют в выставках, концертах и фестивалях. Это только начало. Уверен, что факультет искусств Карабахского университета станет важной частью культурной повестки страны,” – подытожил он.