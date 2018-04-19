У Азербайджана есть все возможности для проведения Expo 2025 - Международное бюро выставок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть все возможности для проведения Expo 2025, сказал в четверг на пресс-конференции по итогам визита оценочной миссии Международного бюро выставок в Баку заместитель генерального секретаря Бюро Димитри Керкентзес.

"Expo будет очередной возможностью показать потенциал Азербайджана. Во время пребывания в стране мы увидели, что для Азербайджана это проект национального значения. Мы были впечатлены энтузиазмом, с которым здесь относятся к возможности проведения Expo 2025", - отметил Керкентзес.

Миссия BIE находилась в стране с 16 по 19 апреля.

Азербайджан выступил с предложением организовать выставку Baku EXPO 2025 с 10 мая по 10 ноября. Предложенная страной тема выставки - «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего».

Отметим, что на проведение Ехро 2025 претендуют также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

Оценочная миссия Международного бюро выставок посетила Японию 6-8 марта, а Россию - 2-4 апреля.

Задача миссии BIE заключается в оценке осуществимости и жизнеспособности проекта EXPO, что является необходимым шагом для дальнейшего продвижения кандидатуры в процессе отбора.

Заключение миссии будет обсуждаться в Исполнительном комитете BIE в мае, после чего будут представлены рекомендации Генеральной ассамблее бюро, основанные на соответствии каждого проекта требованиям BIE.

Напомним, что впервые Азербайджан с национальным павильоном участвовал во Всемирной выставке “Milan EXPO 2015”. Павильон Азербайджана на “Milan EXPO 2015” посетило свыше трех миллионов человек. На Международной ботанической выставке “Antalya EXPO 2016” в Турции национальный павильон Азербайджана также вызвал большой интерес. На международной выставке “EXPO 2017”, проведенной в Астане, Азербайджан был представлен павильоном, созданным на основе концепции «Энергетический край – энергия, перевозимая из прошлого в будущее».

(Автор: Илькин Шафиев)

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