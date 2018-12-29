Экспресс-поезд Баку-Гянджа-Баку отправился в первый рейс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 09:00 с Бакинского железнодорожного вокзала был отправлен экспресс-поезд Баку-Гянджа-Баку, сообщает в субботу Trend.
Время пребывания экспресса в пути - 4 часа 28 минут.
Отметим, что поезд будет останавливаться на станциях Баладжары, Евлах и Гёран.
В экспрессе, состоящем из четырех вагонов, 367 сидячих мест – девять мест в первом классе, 62 - в бизнес-классе и 296 мест - в стандарт-классе.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.