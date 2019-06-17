Глава ассоциации: Высокая оценка Президента - большая честь и ответственность для нас (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в предпринимательской деятельности и в сфере работы с предпринимателями, вновь подтвердив тем самым высокое значение, придаваемое им этому сектору. Этот шаг будет восприниматься предпринимателями, как высокий моральный стимул.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал руководитель Ассоциации экспортеров гранатов Фархад Гарашов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что столь высокая оценка для предпринимателей - высокая честь и не менее высокая ответственность.

"Сегодня диалог между государством и предпринимателями организован на очень высоком уровне. Задачи, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым перед государственными структурами, направлены непосредственно на развитие экономики, сельского хозяйства, изучение и решение даже самых малых проблем в этих областях. Развитие ускоренными темпами предпринимательства в Азербайджане также связано напрямую с именем Президента. Хотел бы от имени всех предпринимателей выразить глубокую признательность Президенту Азербайджана, который является нашей опорой, участвует в решении многих наших проблем. Создание в Азербайджане Фонда развития экспорта и инвестиций является еще одним шагом Президента, направленным на укрепление экономики. Участие в экспортных миссиях за рубежом и крупных выставках пищевой промышленности с товарами бренда " Made in Azerbaijan", возможность нахождения новых клиентов - огромный подарок для нас", - сказал Гарашев.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.

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