В Азербайджане в программе самозанятости участвуют 10 тысяч семей

БАКУ /Trend/ - Предприниматели, бизнес-планы которых были одобрены рамках программы самозанятости, начнут получать товары и материалы уже в следующем месяце.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, министр Сахиль Бабаев сообщил, что активы будут переданы участникам программы в порядке очередности.

В рамках программы, ожидается, что около 10 000 семей будут заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам с ограниченными возможностями, семьям шехидов и вынужденных переселенцев, а также представителям других социально уязвимых групп.

В рамках расширения программы самозанятости будет налажено сотрудничество со Всемирным банком. Переговоры по этому вопросу находятся в фазе завершения. Это позволит в будущем году вовлечь в программу уже 15 000 человек, деятельность 7 000 которых поддержит Всемирный банк.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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