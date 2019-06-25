В Азербайджане в программе самозанятости участвуют 10 тысяч семей

25 июня 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предприниматели, бизнес-планы которых были одобрены рамках программы самозанятости, начнут получать товары и материалы уже в следующем месяце.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, министр Сахиль Бабаев сообщил, что активы будут переданы участникам программы в порядке очередности.

В рамках программы, ожидается, что около 10 000 семей будут заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам с ограниченными возможностями, семьям шехидов и вынужденных переселенцев, а также представителям других социально уязвимых групп.

В рамках расширения программы самозанятости будет налажено сотрудничество со Всемирным банком. Переговоры по этому вопросу находятся в фазе завершения. Это позволит в будущем году вовлечь в программу уже 15 000 человек, деятельность 7 000 которых поддержит Всемирный банк.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сахиль Бабаев о перспективах сотрудничества в рамках ОИС в сфере занятости и социальной защиты населения
Политика 12:42
МФК может принять участие в модернизации ТЭС в Узбекистане
Энергетика 24 июня 21:06
Минтруда: в Азербайджане резко вырастут зарплаты свыше 2-х миллионов человек
Общество 20 июня 18:18
Всемирный банк продолжает оказывать помощь Грузии в восстановлении ирригационной системы
Бизнес 17 июня 17:05
ЦБ Узбекистана рассказал о причинах низкой инфляции (Эксклюзив)
Финансы 17 июня 16:04
Региональный директор: Всемирный банк рад сотрудничать с правительством Азербайджана в реализации многих реформ (ВИДЕО)
Бизнес 9 июня 21:00
Лента новостей
Госагентство по туризму Азербайджана приступило к регистрации гидов
Туризм 14:16
Узбекистан частично приостановил ж/д сообщение с Россией из-за ЧП в Казахстане
Бизнес 14:13
Туркменистан и Афганистан создадут совместные предприятия
Бизнес 14:08
Минобороны распространило видоматериалы учений «Нерушимое Братство - 2019» (ВИДЕО)
Политика 14:03
МИД КНР: встреча Си Цзиньпина и Трампа на полях G20 углубит взаимодоверие сторон
Китай 13:53
Рок-группа MANGA потрясла азербайджанской композицией "Ayrılıq" - зрители подпевают (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:42
Суп хамраши и кутабы под рок-музыку российской группы "Моральный кодекс" (ФОТО)
Интервью 13:41
В Баку в среду сохранится жаркая погода
Общество 13:36
Азербайджан планирует расширить сеть торговых домов в Европе - министр
Экономика 13:34