Минтруда Азербайджана огласило статистику по Государственной службе инспекции

БАКУ/Trend/ - За шесть месяцев текущего года в Государственную службу инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения поступило 3964 жалоб, а от юридических лиц - 3106 писем.

Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Матин Керимли, выступая на конференции «Отношение Международной организации труда к стратегическому планированию исполнения. Инспекция труда и политика занятости», организованной министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с Международной организацией труда, передает в четверг Trend.

Замминистра отметил, что руководством Государственной службы инспекции труда в индивидуальном порядке было принято 708 граждан. « За шесть месяцев была обеспечена оплата просроченных социальных выплат гражданам в размере до 52 тысяч манатов. Были восстановлены на прежних местах, незаконно освобожденные от должности 77 человек. На основании обращений госструктур и граждан было выявлено 282 факта правонарушений. В несчастных случаях на производстве скончались 24 человека, 94 получили повреждения», - сообщил замминистра.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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