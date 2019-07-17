В газообеспечении двух районов Азербайджана возникли перебои

БАКУ/Trend/ - Возникли перебои в обеспечении природным газом Хачмазского и Уджарского районов.

Как сообщили в среду Trend из производственного объединения «Азеригаз», газовая линия диаметром сто миллиметров, обслуживающая часть села Нараджан Хачмазского района была повреждена в результате ДТП, вследствие чего была остановлена подача газа в село в 03:30. В связи с другим ДТП в селе Гянджали остановлено газоснабжение начиная с 10:25. На территории обеих сел образовались перебои в снабжении газом 200 абонентов.

В связи с присоединением 110-миллиметровой газовой линии к сети в селе Халадж Уджарского района, подача газа в село приостановлено с 09:30, что вызвало перебои в подаче газа 140 абонентам. В течение дня, после ремонтных работ, газоснабжение будет восстановлено.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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