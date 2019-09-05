В Азербайджане близится к концу подготовка к уборке хлопка

БАКУ/Trend/ - В республике идут последние подготовительные работы перед уборкой хлопка. В этом году в хлопководческих районах для созревания посевов хлопчатника использованы все доступные средства и силы, созданы всевозможные условия для сбора богатого урожая.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

«Агролизинг» своевременно обеспечил юридических и физических лиц, действующих в этой сфере, всем необходимым, включая технические средства и минеральные удобрения. В частности была осуществлена со скидкой в 70 процентов продажа фермерам пестицидов и инсектицидов с целью защиты посевов хлопчатника от таких вредителей, как хлопковая совка и тля. В то же время для ускорения посевных работ для механизаторов были проведены обучающие курсы и лучшим выданы сертификаты.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время в состоянии готовности находится 411 комбайнов, 123 из которых принадлежат ОАО «Агролизинг», а 288 – частным компаниям. Кроме этого, в пользовании районных отделов ОАО находится 125 тракторов марки «Беларусь - 80Х», 220 прицепов. В этом году в 21 районе республики хлопком засеяна территория площадью более 100 тысяч гектаров, из которых свыше 96 тысяч гектаров принадлежит юридическим, и около четырех тысяч гектаров – физическим лицам.

На хлопковых полях уже начата дефолиация. Чтобы листья хлопчатника опали до уборки, поля опрыскиваются дефолиантами, а через 10-12 дней комбайны начнут уборку.

В настоящее время в складах удобрений районных отделений ОАО «Агролизинг» продажа биостимуляторов, дефолиантов юридическим и физическим лицам, занимающимся хлопководством, производится с установленной государством скидкой в 70 процентов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.