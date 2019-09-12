Пенсии сотрудников миграционной службы Азербайджана будут пересчитаны

12 сентября 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с ростом зарплат работников Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана будут пересчитаны пенсии сотрудников со специальными званиями.

Как сообщает в четверг Trend, Кабинет министров утвердил "Размеры месячной должностной (тарифной) заработной платы сотрудников Службы Азербайджана со специальными званиями и гражданских работников, не являющихся госслужащими".

Согласно решению Кабмина, утвержден дополнительный размер надбавки к зарплате сотрудников ГМС со специальными званиями.

Министерству финансов поручено до конца года осуществить дополнительное финансирование, связанное с повышением месячной должностной (тарифной) заработной платы сотрудников Службы со специальными званиями и не являющихся госслужащими гражданских работников, за счет целевых средств, предусмотренных в госбюджете 2019 года.

Министерство труда и социальной защиты населения пересчитает в установленном законодательством порядке пенсии сотрудников ГМС со специальными званиями и обеспечит их выплаты за счет средств предусмотренных законом "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту".

Решение вступило в силу первого сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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