В этом году в Азербайджане собрано свыше 280 тысяч тонн хлопка

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 13 ноября 2019 года в пункты приемы хлопка по всей стране поступило 281 тысяча 506 тонн продукции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, это выше аналогичного показателя прошлого года на 34,5 процента. В прошлом в этот период было собрано 209 тысяч 368 тонн хлопка.

В уборке хлопка лидируют Саатлинский (40 тысяч тонн), Бардинский (32 тысячи 576 тонн), Агджабединский (31 тысяча 29 тонн), Бейлаганский (28 тысяч 389 тонн) и Билясуварский (28 тысяч 95 тонн) районы.

Отметим, что новый этап развития хлопководства в Азербайджане стартовал в 2016 году, когда были предприняты решительные шаги в этом направлении, принята Государственная программа, предусматривающая развитие отрасли. В 2015 году площадь полей, засеянных хлопком, была равна 18,7 тысячи гектаров, а произведенная продукция – 35,2 тысячи тонн. В 2016 году посевные площади расширились в 2,7 раз, составив 51,4 тысячи гектара, а полученная продукция, увеличившись на 2,5 раза, составила 89,4 тысячи тонн.

В период независимости рекордный урожай хлопка в Азербайджане зарегистрирован в 2018 году. В прошлом году в стране собрано 230,4 тысячи тонн хлопка-сырца. Это выше показателя 2015 года в 6,54 раза.

В 2018 году в Азербайджане хлопком была засеяна территория площадью 132,5 тысячи гектаров. В 2019 году площадь посева была уменьшена на 100,1 тысячи гектаров, ввиду вывода из оборота земель с низкой плодородностью. Этот шаг послужил росту средней урожайности, а также более эффективному использованию земельных участков, выведенных из посевного оборота.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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