Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)

26 ноября 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Между руководством Государственного таможенного комитета (ГТК) и членами Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты была проведена встреча.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГТК, в ходе встречи была обсуждена тема «Реформы, бизнес-сотрудничество и перспективы в таможенной сфере».

На мероприятии приняли участие председатель ГТК, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, его заместители, начальники Главных управлений, посол Франции Закари Гросс, руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, председатель Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты Тейба Гулиева и члены палаты.

Тейба Гулиева сообщила о положительных результатах встречи членов Палаты с руководством ГТК, об эффективном взаимодействии в направлении укрепления сотрудничества. Было подчеркнуто, что диалог между Палатой и таможенными органами послужит развитию бизнеса.

Далее выступивший посол Франции в Азербайджане Закари Гросс поблагодарил руководство ГТК за поддержку в организации встречи. Гросс отметил, что Комитет играет роль моста в регулировании и развитии экономических связей между двумя государствами, а также с Европой. Он подчеркнул важность дальнейшей диверсификации и развития взаимных торговых связей.

Руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас сообщил, что ЕС и Азербайджан являются важными торговыми партнерами и на фоне укрепления взаимного сотрудничества увеличился и товарооборот.

Затем выступил председатель ГТК Сафар Мехтиев и сообщил об инновационных реформах в таможенной сфере, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева, улучшении бизнес-среды, развитии международного транзита, обеспечении транспарентности и гражданской справедливости, мерах в направлении устранения теневой экономики. Было подчеркнуто, что основными целями ГТК является упрощение торговли, еще большее усовершенствование законодательства, повышение количества и качества электронных услуг.

Мехтиев отметил, что в направлении улучшения инфраструктуры были предприняты важные шаги, за счет приобретения технического оборудования физические проверки товаров были снижены на 70 процентов, процесс пересечения границы ускорился.

В завершение встречи председатель Комитета подчеркнул, что за счет устранения негативных факторов, связанных с теневой экономикой, несправедливой конкуренцией, таможенные органы обеспечили поступления в государственный бюджет в размере двух миллиардов манатов. Сафар Мехтиев также рассказал о работах в направлении применения новой компьютеризованной транзитной системы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
  • Сафар Мехтиев: Физические проверки товаров снижены на 70 % (ФОТО)
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