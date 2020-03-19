В Азербайджане принимаются меры по ограничению движения груженого сверх нормы транспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане проводится большая работа по модернизации автомобильных дорог, реализуются проекты по строительству и реконструкции дорог республиканского и местного значения, и Госагентством автомобильных дорог в связи с этим осуществляется необходимая работа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство.

Было отмечено, что несмотря на принимаемые меры и предупреждения о том, что движение груженых сверх нормы крупногабаритных и тяжелых транспортных средств наносит ущерб автомобильным дорогам, дорожным сооружениям, создает опасность для других участников дорожного движения, на дорогах все еще фиксируется движение перегруженных транспортных средств.

Как сообщили в Агентстве, в ходе проверок выявляются водители, нарушающие требования по весу и параметрам грузов, которые разрешено перевозить на крупногабаритных и тяжелых транспортных средствах. Перегруженные транспортные средства не пропускаются, грузы, превышающие по весу установленную норму, выгружаются, водителей предупреждают об административной ответственности за нарушения. Соответствующие проверки и меры в этом направлении будут продолжены, говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)