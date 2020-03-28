Huawei Azerbaijan оказал поддержку Фонду Гейдара Алиева в борьбе с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Huawei Azerbaijan оказал поддержку Фонду Гейдара Алиева в борьбе с коронавирусом COVİD-19, сообщает в субботу Trend.

По сообщению, в рамках проекта, осуществляемого с целью поддержки мер в связи с особым режимом карантина, в Азербайджан привезены защитные и профилактические средства против данного вируса.

Среди них: медицинские маски, стерильные перчатки, герметичные и не потеющие очки для защиты слизистой оболочки глаза, а также одноразовые защитные костюмы.

Отмеченные особые защитные средства переданы Фондом Гейдара Алиева «Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB), учреждениям по социальному обслуживанию лиц, достигших пенсионного возраста, детским домам и школам-интернатам.

Китайская компания Huawei действует в Азербайджане свыше 17 лет. Генеральный исполнительный директор ООО Tech. Azerbaijan Лу Джанлинь отметил, что за прошедший период Huawei смог наладить дружественные отношения как с партнерами, так и с азербайджанским народом. Дружба и партнерство важнее именно в трудные времена, так как истинный друг познается в тягостные моменты. Именно поэтому компания Huawei присоединяется к усилиям правительства и народа Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)