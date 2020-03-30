Кабмин Азербайджана внес изменения в порядок составления документов по воздушным перевозкам

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в «Порядок составления документов и заключения договоров по воздушным перевозкам в соответствии с законодательством и международными договорами, поддерживаемыми Азербайджаном», сообщает в понедельник Trend.

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