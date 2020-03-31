Вугар Байрамов: Господдержку получат более 290 тысяч микропредприятий и ИП

БАКУ/Trend/ - Рабочая группа, созданная для минимизации влияния коронавируса на экономику Азербайджана и деятельность предпринимателей, разрабатывает девять программ, заявилTrend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, эти программы направлены на снижение воздействия коронавируса на деятельность предпринимателей, а также граждан, работающих в субъектах предпринимательства:

"Рабочая группа оценила влияние коронавируса на экономику. По данным оценкам, четыре основных сектора и 20 сфер деятельности понесли ущерб от коронавируса. Для его снижения предлагается конкретная программа. Объем средств, выделяемых предпринимателям, а также наемным работникам, увеличился с одного миллиарда до 2,5 миллиарда манатов. Выделенные средства составляют три процента от ВВП. Это считается самым высоким показателем среди стран СНГ".

Депутат отметил, что проводимая правительством политика предполагает сокращение ущерба, нанесенного предпринимателям и гражданам:

"В связи с этим был применен секторальный подход, предусматривающий полную компенсацию ущерба, нанесенного некоторым сферам деятельности, и 70-процентной компенсации сферам, менее пострадавшим от воздействия пандемии. В то же время будет осуществляться компенсация и прямая помощь микропредпринимателям, то есть гражданам, работающим с ИННП.

В Азербайджане из 1,555 миллиона наемных сотрудников 915 тысяч работают именно в государственном и нефтяном секторах. Несмотря на то, что они отправляются во внесрочный отпуск, зарплаты выплачиваются. А для 640 тысяч наемников, работающих в негосударственном и ненефтяном секторах, также будет реализован механизм прямой поддержки. 290 тысяч субъектов микропредпринимательства и индивидуальных предпринимателей также получат государственную поддержку. Одна из программ будет касаться компенсационных и кредитных обязательств. В этом направлении предусмотрено выделить один миллиард манатов. Здесь также будет осуществляться субсидирование процентов. Учитывая, что механизм субсидирования будет внедрен ипотечным и кредитно-гарантийным фондом и будет поддерживаться Фондом развития предпринимательства, это позволит усилить государственную поддержку потребительского кредитования после разработки предложения бизнес-и финансовой группой. В целом, цель проводимой сегодня политики заключается в том, чтобы продолжить меры по усилению социального обеспечения работников частного сектора, минимизировать влияние коронавируса на их социальное положение. В то же время предусмотрено усиление механизма поддержки неработающих граждан. В тяжелый с экономической точки зрения период для мира и нашей страны, государство напрямую будет оказывать поддержку гражданам".

(Автор: Орхан Джуварлы. Редактор: Гюнель Зейналова)