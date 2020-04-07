Ниязи Сафаров: Азербайджан окажет поддержку 600 тыс. предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса в мире создает очень серьезные проблемы экономике, социальному положению и населению. В такой ситуации большое значение имеет сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, обеспечение занятости.

Об этом во время пресс-тура по предприятию по производству медицинских масок, открывшемуся вчера в Сумгайыте, сказал журналистам замминистра экономики Ниязи Сафаров, сообщает во вторникTrend.

По его словам, согласно поручению главы государства в министерстве экономики были проведены встречи с представителями различных сфер деятельности, больше всего пострадавших от влияния коронавирусной пандемии: «Были выслушаны пожелания и предложения предпринимателей. В связи с этим созданы 4 рабочие группы. По поручению Президента Ильхама Алиева, для улучшения экономического положения студентов и других граждан, оказания поддержки экономическим субъектам выделен 1 миллиард манатов. Проведенный анализ показал, что этих средств недостаточно, поэтому ожидается, что они будут увеличены до 2,5 миллиарда манатов».

Сафаров добавил, что число предпринимателей, которым будет оказана поддержка и помощь, составляет 600 тысяч человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)