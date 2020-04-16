Вугар Байрамов: Решения, принятые в Азербайджане по карантинному режиму, связаны с масштабами распространения коронавируса

БАКУ /Trend/ - Коронавирус стал непредвиденным внешним фактором как для мировой, так и для национальной экономики. Влияние пандемии на экономическую ситуацию неизбежно, и это будет так для всех стран мира. Пандемия вызвала в глобальной экономике шоковый эффект. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный пандемией глобальной экономике, превышает три триллиона долларов.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что и в Азербайджане пандемия повлияла на различные сферы экономики.

«Азербайджан одна из стран, которые оперативно отреагировали на воздействие пандемии, и приняли меры для сведения ее к минимуму. Однако не стоит забывать, что никому пока не известно, как долго продлится эта пандемия. На глобальном уровне в связи с последующим после нее периодом звучат различные прогнозы. Также различаются и меры, принимаемые в соответствии с ареалом распространения вируса как в регионе, так и на глобальном уровне. Решения в Азербайджане относительно режима карантина будут приниматься в зависимости от масштаба и географии распространения коронавируса. Также в развитых странах решения в связи с карантином меняются, продлеваются его сроки. Правительство Азербайджана в будущем будет оперативно выносить новые решения с учетом ареала распространения пандемии, а также ее воздействия в глобальном масштабе», - сказал Байрамов.

Депутат сообщил, что и в период пандемии социальные вопросы не утратили актуальность для правительства Азербайджана.

«Распоряжениями и постановлениями, подписанными в течение последних дней, предусматривается усиление социальной поддержки. В частности, значительное повышение зарплат соцработников крайне важно с точки зрения усиления их соцобеспечения. Это является очередным проявлением внимания и заботы государства к социальной сфере. Решение в связи с увеличением лимита потребления электроэнергии дало гражданам возможно больше пользоваться электроэнергией в период пандемии по льготному тарифу», - сказал Вугар Байрамов.

Депутат добавил, что по поручению Президента Ильхама Алиева предусматривается пересмотреть расходы госбюджета, и перенести несрочные расходы на последующие годы. По его словам, в этом случае будут рассмотрены как инвестиционные, так и текущие расходы, также будут предприняты шаги по совершенствованию их структуры.

«Основные задачи, поставленные главой государства, заключаются в достижении большей прозрачности в бюджетных расходах, в то же время в приведении доходной и расходной частей бюджета в соответствие с текущими вызовами, в том числе с реалиями, вызванными внешними факторами. В структурах текущих и инвестиционных расходов госбюджета на 2020 год ожидаются изменения. Итоги первого квартала показывают, что средства, привлеченные в госбюджет, превысили прогнозы. Несмотря на воздействия пандемии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в госбюджет удалось привлечь дополнительные 300 миллионов манатов», - сказал Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что на фоне экономических воздействий пандемии, объем средств, привлеченных в госбюджет от ненефтяного сектора и за счет налоговых поступлений, превысил прогноз.

"Естественно, резкое падение цен на нефть на мировом рынке сказывается на объеме валюты, поступающей в страну. Если учесть, что доля нефтяного сектора в государственном бюджете равна 56 процентам, то ненефтяной сектор формирует 44 процента госбюджета на текущий год. Обязательства Госнефтефонда перед бюджетом составляют 84 процента от общих нефтяных поступлений. Это составляет 48 процентов от общих доходов бюджета», - уточнил Байрамов.

Он подчеркнул, что в текущем году Госнефтефонд должен влить в госбюджет 6,7 миллиарда долларов.

"Если учесть активы Фонда, то можно сказать, что в этом деле у него затруднений нет. На фоне глобальных вызовов важно усовершенствовать структуру бюджетных расходов. Глава государства подчеркнул, что по части социальных расходов, прогнозируемых в бюджете 2020 года, а также финансирования социальных программ и выплаты из бюджета пенсий и зарплат никаких изменений не будет. В 2020 году государственный бюджет полностью выполнит финансирование, предусмотренное в социальной сфере», - отметил Вугар Байрамов.

По словам депутата, если учесть, что 38,5 процента бюджетных расходов – прямые социальные выплаты, становится ясно, что в рамках существующих финансовых возможностей государственный бюджет в силе полностью покрыть социальные расходы.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)