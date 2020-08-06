Минфин Азербайджана о предложениях депутатов по бюджетным расходам на местах

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов прокомментировал предложения депутатов в связи с местными расходами.

Как сообщает в четверг Trend, на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) замминистра отметил, что расходы в основном связаны с продовольственным обеспечением детских садов, финансируемых из местного бюджета.

Он добавил, что в течение года средства, выделенные на данное направление из местных бюджетов не были использованы.

"Средства, предусмотренные для осуществления мероприятий в рамках борьбы с пандемией, выделяются в централизованной форме. В этом контексте, выделенные Нахчывану средства не предусмотрены для борьбы с пандемией. Средства в рамках борьбы с коронавирусом будут выделены по статье централизованных расходов", - подчеркнул Азер Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)