Минфин Азербайджана о предложениях депутатов по бюджетным расходам на местах
БАКУ /Trend/ - Заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов прокомментировал предложения депутатов в связи с местными расходами.
Как сообщает в четверг Trend, на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) замминистра отметил, что расходы в основном связаны с продовольственным обеспечением детских садов, финансируемых из местного бюджета.
Он добавил, что в течение года средства, выделенные на данное направление из местных бюджетов не были использованы.
"Средства, предусмотренные для осуществления мероприятий в рамках борьбы с пандемией, выделяются в централизованной форме. В этом контексте, выделенные Нахчывану средства не предусмотрены для борьбы с пандемией. Средства в рамках борьбы с коронавирусом будут выделены по статье централизованных расходов", - подчеркнул Азер Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)