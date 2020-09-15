В Азербайджане вводятся новшества в связи с приемом налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 12 мая 2020 года осуществляется прием налогоплательщиков в центрах Государственной налоговой службы при министерстве экономики с условием предварительной записи на онлайн очередь на официальных интернет-сайтах Службы (taxes.gov.az) и интернет-управления налогами (https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/novbe/).

Как сообщили во вторник Trend в Службе, в целях обеспечения эффективного использования возможности регистрации для получения онлайн-очереди налогоплательщиками и предотвращение случаев злоупотребления, и обеспечения обслуживания как можно большего числа налогоплательщиков при регистрации для получения онлайн-очереди предусматрено отправлять код подтверждения посредством SMS на номера мобильных телефонов налогоплательщиков. Данное новшество будет внедрено в ближайшие дни.

Занять онлайн очередь, а также отменить ее можно перейдя по следующим ссылкам:

- запись на онлайн-очередь (link: https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/novbe/#/),

- отмена онлайн-очереди (link: https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/novbe/ordercancel.html),

- инструкции для пользователей по электронным услугам (link: https://www.e-taxes.gov.az/help/telimat/diger_telimatlar/TelimatOnlaynNovbe.pdf).

При визите в сервисный центр лицам, записанным в онлайн-очередь, следует иметь при себе удостоверение личности (разрешение на постоянное или временное проживание, или удостоверение беженца, выданное Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства), или свидетельство об учете физического лица (свидетельство о государственной регистрации коммерческого учреждения и т. д.).

Ношение маски во время визита в центры является обязательным.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) налогоплательщиков просят обращаться в центры обслуживания только в случае необходимости, то есть при отсутствии электронного аналога услуги.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)