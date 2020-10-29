При партнерстве Агентства по развитию МСБ прошел международный форум социальных предпринимателей

БАКУ /Trend/ - При партнерстве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и организации "Education HUB" в онлайн-формате был проведен международный форум социальных предпринимателей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Форум во второй раз организуется в Азербайджане. Он нацелен на донесение до сведения предпринимателей роли социального предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, которое является инновационным средством для достижения ряда государственных целей, а также на изучение международного опыта.

В онлайн-мероприятии приняли участие представители госструктур, международных организаций, посольств, депутаты, НПО и предприниматели.

Выступая на форуме, председатель правления Агентства Орхан Мамедов поделился мнением о важности социального предпринимательства, работе, проводимой в стране по развитию и поощрению этой сферы.

Было отмечено, что Агентство по развитию МСБ поддерживает развитие социального предпринимательства в стране и успешно продолжает осуществлять проекты с социально уязвимыми группами. Агентство продолжит поддержку и участие в вопрасах совершенствования законодательной базы, связанной с механизмами поощрения и дополнительной поддержки сферы социального предпринимательства, поддержке и поощрению социального предпринимательства, участию совместно с социальными предпринимателями в реализации их проектов.

На форуме Мамедов проинформировал об ущербе, нанесенном Арменией населенным пунктам Азербайджана с 27 сентября, разрушении гражданских объектов, убийстве и ранении сотен мирных жителей. Было подчеркнуто, что в результате актов вандализма Армении по 9 городам и районам Азербайджана пострадали свыше 250 объектов предпринимательства. В настоящее время осуществляются меры по установлению ущерба, нанесенного предпринимателям, им будет оказана необходимая поддержка.

В онлайн-мероприятии зарубежные спикеры поделились опытом в сфере социального предпринимательства, проинформировали о законодательстве в сфере социального предпринимательства разных стран. Также было обсуждено создание социального бизнеса, сотрудничество между секторами для инновационных решений и устойчивого развития социального развития, проведены панельные обсуждения.

(Текст: Кямаля Сеидова.)