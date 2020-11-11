Эксперт о преимуществах транспортного коридора в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Открытие транспортного коридора между Нахчываном и западными районами Азербайджана окажет всестороннюю поддержку экономическому развитию Автономной республики.

Об этом в среду сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, в Нахчыване достаточно месторождений полезных ископаемых: «На территории Автономной республики найдено 21 рудное месторождение. Проведенными поисково-разведочными работами 5 месторождений зарегистрированы на балансе ресурсов. Из них молибденовое месторождение Парагачай, месторождение полиметаллов Гюмюшлю и Аглере, месторождение мышьяка Дарыдаг были привлечены к промышленному освоению, месторождение Гапыджыг было оставлено в резерве. На остальных 16 месторождениях были проведены предварительные оценочные работы. Транспортный коридор позволит создать крупный перерабатывающий комплекс для совместной разработки на месторождениях освобожденных территорий».

Эксперт сказал, что этот транспортный коридор обеспечит не только интеграцию в разработке полезных ископаемых , но и диверсифицированную интеграцию в других сферах экономики: «К примеру, посредством этого коридора Нахчыванская АР сможет оказать достаточную поддержку в сырье для внесения лепты в восстановление освобожденных районов. Одновременно она может занять свое место в новой концепции экономического строительства, которая будет разработана в освобожденных районах».

Амиров считает, что коридор сыграет важную роль в решении проблем интеграции тюркского мира: «Турция поддерживает экономическую стабильность среднеазиатских стран, пытается расширить экономические связи, однако, Запад пытался мешать ей, и, используя карабахский фактор, использовал Армению как буферную зону: «Точнее, выход Турции в Среднюю Азию был закрыт на территории Нахчывана, но теперь данный транспортный коридор обеспечит его. Этот выход братской страны в Среднюю Азию через Нахчыван внесет свой вклад в экономическое развитие Автономной республики».

По его словам, еще одно преимущество этого коридора - это грузо- и пассажироперевозки: «Не секрет, что въезд на территорию Нахчывана, как из Баку, так и других регионов страны, пока имеет определенные трудности и в плане потери времени, и материально. Однако этот коридор позволит быстро и дешево поставлять грузы, а также быстрее добираться людям до конечного пункта».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)