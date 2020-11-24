Международная ассоциация воздушного транспорта об открытии границ

Авиакомпании мира в текущем и следующем году, на фоне усугубившегося спада пассажироперевозок, потеряют в общей сложности 157 миллиардов долларов. Вторая волна пандемии коронавируса ухудшила перспективы отрасли.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Отметим, что в июне IATA прогнозировала убытки авиаотрасли в 100 миллиардов долларов за двухлетний период, однако обновлённые данные предполагают дефицит в размере 118,5 миллиардов долларов в этом году и еще 38,7 миллиардов долларов — в 2021.

В сообщении Ассоциации говорится, что мир с нетерпением ждёт массовой вакцинации, однако на полётах этот шаг по борьбе с коронавирусом отразится не сразу.

«Массовая вакцинация не окажет положительного влияния на экономику и авиасообщения стран до середины 2021 года, так как открытие границ, произойдёт к середине 2021 года», — сказал гендиректор IATA Александр де Жуньяк.

По оценке ассоциации, количество пассажиров снизится до 1,8 миллиарда человек в этом году с 4,5 миллиардов в 2019, и только частично восстановится до 2,8 миллиардов в 2021. Ожидается, что выручка от пассажирских перевозок в 2020 году упадет на 69 процентов, до 191 миллиарда долларов.

По словам гендиректор IATA, вряд ли вакцинация станет обязательным условием для перелётов, как например, анонсировала австралийская авиакомпания Qantas, — более важную роль будет играть тестирование.

Напомним, что IATA отмечает позитивные новости лишь для авиаотрасли в сфере грузоперевозок, поскольку необходимость полетов приводит к росту цен на фрахт. Доход от них в мире по итогам 2020 года, вероятно, вырастет на 15 процентов, до 117,7 миллиардов долларов, несмотря на снижение объемов на 11,6 процентов, до 54,2 миллионов тонн.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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