В Азербайджане в связи с дополнительными ограничениями карантина вновь будет оказана единовременная помощь в 190 манатов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вновь будет выдаваться единовременная выплата в 190 манатов, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Особый карантинный режим продлевается в стране до 06:00 часов 31 января 2021 года, и учитывая, что дополнительные ограничения, вводимые с 00:00 часов 14 декабря 2020 по 00:00 часов 18 января 2021 года, влияют на экономическую активность, примерно 600 тысячам нуждающихся лиц, установленным во время прежнего ужесточенного карантинного режима, будет вновь оказана единовременная материальная помощь в 190 манатов.
Также планируется оказание помощи предпринимателям, функционирующим в сферах, пострадавших вследствие введения карантинного режима в связи с коронавирусом.
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