В 2021 г. предусматривается снижение удельного веса доходов от нефтяного сектора - минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В следующем году предусматривается снижение удельного веса доходов от нефтяного сектора на четыре процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Министр отметил, что одной из основных целей является увеличение удельного веса ненефтяного сектора в доходах. По его словам, в следующем году ожидается поступление налогов от ненефтяного сектора в размере 5,67 миллиарда манатов.

Шарифов подчеркнул, что роста налога на прибыль в текущем году не ожидается, учитывая применение ряда налоговых льгот в связи с пандемией коронавируса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)