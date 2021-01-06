Аэропорт в Физули послужит развитию туристического потенциала Карабаха

БАКУ/Trend/ - Основная цель строительства аэропорта в Физули направлена прежде всего на увеличение пассажироперевозок в направлении освобожденных территорий, сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, с открытием нового аэропорта в Физули будет обеспечена возможность увеличения пассажироперевозок в этом направлении.

«Сегодня ближайшие к Физули регионы рассматриваются в качестве важных объектов туризма. Прежде всего, это культурная столица Азербайджана - город Шуша, часть Ходжавендского района и Гадрут. Очень важным туристическим объектом станет Азыхская пещера», - добавил он.

Кроме того, по его мнению, современная система автодорог, которая будет построена в ближайшее время, позволит доставлять туристов в Зангиланский, Губадлинский и Джебраильский районы, которые относительно близко расположены к городу Физули.

«Я думаю, что после того, как будет построена дорожная инфраструктура, увеличится пассажиропоток, который благоприятно отразится на развитии туристического потенциала этих районов. Международный аэропорт в Физули будет ориентирован на прием граждан с других стран, что очень важно. Люди, интересующиеся Карабахом, его историей, природными красотами, смогут использовать этот маршрут, минуя Баку», - сказал Велизаде.

По его мнению, строительство отелей на освобожденных территориях Азербайджана создаст базу для увеличения туристического потока.

«Я считаю, что в ближайшие годы особый интерес к этому региону будет проявлен туристами из нашей братской Турции и России, в том числе азербайджанцами, проживающими там, а также странами Центральной Азии и гражданами Ирана, которые проявляют большой интерес к нашему региону и его истории. В будущем география этих маршрутов станет основной с точки зрения обеспечения этого региона туристами», - подчеркнул Ильгар Велизаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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