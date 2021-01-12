Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня под председательством главы Наблюдательного совета Али Асадова состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров, в рамках заседания прошла встреча с руководителями 17 портфельных компаний, которые будут переданы под управление Азербайджанского инвестиционного холдинга в 2021 году, и был обсужден ход выполнения задач, поставленных перед компаниями Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 ноября 2020 года, а также другие текущие вопросы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)