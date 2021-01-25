В 2020 году в госбюджет Азербайджана было перечислено 1,3 млн. манатов штрафов

БАКУ /Trend/ - Несмотря на ограниченную деятельность судов в Азербайджане из-за пандемии, в 2020 году в местных органах пробации были зарегистрированы 9 576 заключенных.

Как передает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции в министерстве юстиции сказал заместитель начальника Службы пробации министерства Муса Гумбатов.

По его словам, в течение года по разным правовым основаниям были сняты с учета 10 453 заключенных.

"За отчетный период в госбюджет было перечислено около 1,3 миллиона манатов штрафов. Это более 59 процентов от уплаченной суммы. За отчетный период проведен 155 131 час общественных работ", - добавил Гумбатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)