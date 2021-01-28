Азербайджанский интернет-провайдер обновил тарифы за услуги интернета для физлиц
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский интернет-провайдер AzDataCom обновил тарифы за предоставление услуг интернета для физических лиц, сообщили Trend четверг в Центре обработки данных при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
По данным ведомства, обновленные тарифы вступят в силу с первого февраля 2021 года.
Так, новые цены за услуги интернета сформированы следующим образом:
|
Скорость (Мбит/с)
|
Стоимость в манатах
|
1
|
10
|
2
|
12
|
3
|
15
|
5
|
20
|
6
|
30
|
8
|
40
|
10
|
50
Напомним, что сеть AzDataCom является основным компонентом проекта «Национальной инициативы сети е-управления», реализуемого министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана при партнерстве Программы развития ООН (ПРООН). Проект AzDataCom предусматривает построение сетевой инфраструктуры для передачи данных, охватывающей все регионы страны.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev