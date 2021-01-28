Азербайджанский интернет-провайдер обновил тарифы за услуги интернета для физлиц

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский интернет-провайдер AzDataCom обновил тарифы за предоставление услуг интернета для физических лиц, сообщили Trend четверг в Центре обработки данных при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, обновленные тарифы вступят в силу с первого февраля 2021 года.

Так, новые цены за услуги интернета сформированы следующим образом:

Скорость (Мбит/с) Стоимость в манатах 1 10 2 12 3 15 5 20 6 30 8 40 10 50

Напомним, что сеть AzDataCom является основным компонентом проекта «Национальной инициативы сети е-управления», реализуемого министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана при партнерстве Программы развития ООН (ПРООН). Проект AzDataCom предусматривает построение сетевой инфраструктуры для передачи данных, охватывающей все регионы страны.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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