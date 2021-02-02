Непригодные земельные участки в Азербайджане будут привлечены к посевному обороту

БАКУ /Trend/ - За счет ввода в оборот непригодных земель необходимо восстановить существующие ресурсы Азербайджана.

Об этом говорится в утвержденных сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030", сообщает во вторник Trend.

Отмечается, что в стране необходимо поддерживать качественную и чистую окружающую среду, обеспечивать эффективное использование ресурсов. Комплексное решение экологических проблем, возникших на протяжении многих лет, и устойчивое развитие в этой сфере должно быть в центре внимания.

В ближайшие годы необходимо снизить риски для окружающей среды, связанные с экономическим и демографическим ростом. Для этого нужно увеличить долю зеленых насаждений в общей площади страны.

Экологическая среда должна быть сбалансирована с экономическим ростом. Потребность страны в качественной воде следует удовлетворять за счет эффективного использования водных ресурсов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)