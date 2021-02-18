В Анкаре проходит Турецко-Азербайджанский бизнес-форум (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Официальные лица Азербайджана принимают участие в бизнес-форуме в Анкаре.
Как передает в четверг Trend, в Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме принимают участие 150 представителей частного сектора.
Азербайджанскую сторону в форуме представляют премьер-министр Али Асадов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и другие официальные лица.
Как передают турецкие СМИ, ожидается, что страны подпишут торговые соглашения в государственном и частном секторах на общую сумму более 100 миллионов долларов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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