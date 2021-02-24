"Азерпочт" расширяет возможности системы безналичных платежей

БАКУ/Trend/ - ООО "Азерпочт" интегрирован в систему мгновенных платежей с ноября 2020 года, и в настоящее время клиенты ООО имеют возможность использовать данный вид операций со счетами, сказали Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, следующим этапом в данном проекте будет интеграция в систему оплаты посредством QR-кодов. На данный момент ведутся тестовые работы на специально выделенных инстанциях тестирования и в самой финансовой экосистеме.

В структуре также сообщили, что в рамках подписанного меморандума между "Азерпочт" и Турецкой почтово-телеграфной организацией (PTT) и Actif Bank начиная с первого апреля текущего года планируется запуск системы денежных переводов в почтовых отделениях по всей территории нашей страны.

"Наряду с этим, обсуждается вопрос реализации оплат по электронной коммерции через данную систему", – подчеркнули в Минсвязи.

Напомним, что в 2020 году пандемия коронавируса привела к значительному сокращению объема международных отправлений. В результате проведенных переговоров, 14 апреля 2020 года "Азерпочт" наладил отправку международных отправлений в 18 стран, а 29 апреля этот список пополнили еще 16 стран. 20 мая 2020 года "Азерпочт" начал осуществлять отправления уже в 40 стран мира.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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