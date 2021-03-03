В киосках Азербайджана планируется продажа карт MasterCard

БАКУ /Trend/ - Реализация пилотного проекта в Шамахы даст старт развитию других проектов MasterCard в сфере общественного транспорта и других секторах в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал в ходе онлайн-мероприятия представитель этой платежной компании в Азербайджане Эрдем Чакар.

"Мы планируем начать продажу в киосках Азербайджана карт, посредством которых можно будет осуществлять оплату проезда в транспорте и ряде организаций, где принимаются безналичные платежи. Также посредством этих карт можно будет осуществлять платежи в области электронной коммерции", - добавил он.

Чакар отметил, что данные карты можно будет пополнять с баланса других карт (card to card) или посредством терминалов оплаты.

Напомним, что, по его словам, в ближайшее время решения MasterCard позволят производить все банковские операции, не посещая отделения банков.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev