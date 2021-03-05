Мы не можем принуждать частные компании взять человека на работу – Госагентство занятости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Направления в связи с трудоустройством безработных выдаются органами занятости. Однако, являясь государственным органом, мы не можем принуждать частную компанию взять человека на работу.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, согласно законодательству, органы служб занятости уполномочены выдавать направления, а работодатель должен на это отреагировать.

"Однако все происходящее на последующем этапе, в частности трудоустройство гражданина, непосредственно зависит от его знаний, навыков и востребованности у работодателя на тот момент", – уточнил Аббасбейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)