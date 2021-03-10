В Карабахе в 2020 году построено и отремонтировано свыше 2,5 тыс. километров автодорог

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Государственным агентством автодорог Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях страны были построены и отремонтированы 2,7 тысячи километров дорог и 90 новых мостов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за прошлый год.

В Тертерском районе началась реконструкция автомобильной дороги Тертер -Чайлы-Суговушан-Талыш протяженностью 29 километров, и работы сегодня находятся на завершающейся стадии, говорится в документе.

Кроме того, ведется строительство новой автодороги до города Нафталана, которая соединит населенные пункты Тертер, Чайлы, Суговушан, Талыш и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev