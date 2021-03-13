В «Порядок субсидирования производства сельхозпродукции» в Азербайджане внесены поправки

БАКУ /Trend/ - В «Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции» в Азербайджане внесены поправки, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В соответствии с изменениями, аннулировано правило наличной оплаты фермерами 30% стоимости удобрений и биогумуса по выделяемой субсидии.

Отныне они смогут оплатить полную стоимость приобретенных удобрений и биогумуса за счет необналиченной суммы на «фермерской карте».

Кроме того, сумма субсидии, выделенная из бюджета в течение календарного года и не предоставленная фермерам, будет возвращена в бюджет.

Также расширены мониторинговые и оценочные функции Агентства аграрного кредитования и развития.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)