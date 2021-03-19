В двух районах Баку отремонтирован ряд дорог

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) завершило комплекс дорожных ремонтно-восстановительных работ на территории Хазарского и Сураханского районов Баку.

Как сообщили Trend в госагентстве, завершен ремонт ряда дорог в жилых массивах Бина и "Сюдчюлюк".

Кроме того, на улицах Эльмира Оруджева и Хагани отремонтирована дорожная инфраструктура и уложен асфальт.

"Ремонтные работы охватили два участка указанных улиц длиной 790 и 370 метров соответственно и шириной шесть метров", - говорится в сообщении.

Отметим, что ремонтные работы на данных территориях ведутся под контролем руководства госагентства в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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