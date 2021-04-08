Дефицит бюджета Германии в 2020 году достиг рекорда

Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам 2020 года составил 189,2 млрд евро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства (Destatis).

Отрицательное сальдо было зафиксировано впервые с 2003 года и стало рекордным с момента воссоединения страны в 1990 году.

До этого ФРГ получала профицит по итогам восьми лет подряд. В том числе в 2019 году он составил 45,2 млрд евро, а в 2018 году достигал рекордных 62,4 млрд евро.

Расходы бюджета в прошлом году выросли на 12,1% и достигли 1 трлн 678,6 млрд евро. В то же время доходы сократились на 3,5% - до 1 трлн 489,4 млрд евро, в частности, налоговые поступления уменьшились на 3,8%.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на бюджеты всех государственных уровней, отмечается в сообщении. Дефицит федерального бюджета составил 129,9 млрд евро (в 2019 году профицит в 45,2 млрд евро), земельного - 33,5 млрд евро (+14,8 млрд евро), в кассах социального страхования - 27,9 млрд евро (+8,1 млрд евро). При этом муниципальные бюджеты зафиксировали профицит в размере 2 млрд евро против 5,6 млрд евро годом ранее.

По итогам 2020 года экономика Германии упала на 4,9%.