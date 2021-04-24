В случае снижения курса биткоина цена альткоинов может упасть на 90-95%
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Визит преступника Араика Арутюняна в Москву - серьезная преграда для мира в регионе - азербайджанский депутат
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Использование событий 1915 года в политических целях недопустимо - глава Союза армянских фондов Турции
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