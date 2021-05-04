Премьеры Британии и Индии объявят о договоренности увеличить товарооборот на $1,4 млрд

Соединенное Королевство и Индия намерены увеличить торговый оборот на 1 млрд фунтов ($1,4 млрд) благодаря заключению соглашения об улучшении партнерства в этой области, которое проложит путь к более широкой договоренности о свободной торговле между странами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в преддверии его переговоров во вторник с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

Более половины из указанной выше суммы - 533 млн фунтов ($740 млн долларов) - составят индийские инвестиции в британскую экономику. Они позволят создать в королевстве более 6,5 тыс. новых рабочих мест, преимущественно в технологическом секторе и в области здравоохранения. 240 млн фунтов ($335 млн долларов) придутся на инвестиции Института сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII) в научно-исследовательские работы на территории Великобритании, открытие новых офисов продаж и, возможно, производство вакцин.