Индексы в США выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли в четверг к закрытию торгов на фоне публикации данных, свидетельствующих об улучшении ситуации на рынке труда в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones к завершению торгов вырос на 188,11 пункта (0,55%), до отметки 34 084,15 пункта. Индекс S&P 500 набрал 43,44 пункта (1,06%) и оказался на отметке 4 159,12. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 236 пунктов (1,77%), до отметки 13 535,74.

Телекомпания CNBC отмечает, что рост индексов вызван в первую очередь публикацией данных о положении дел на рынке труда. По данным профильного американского ведомства, число жителей США, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 444 тыс., опустившись до наиболее низких показателей с начала пандемии. По оценкам специалистов, данные по этому показателю не должны были в этот раз опуститься ниже 452 тыс. заявок за неделю.

"Статистика заявок на пособие по безработице еще раз доказывает, что мы движемся в правильном направлении", - цитирует CNBC директора департамента инвестиций компании E-Trade Financial Майка Лоувенгранта. По его словам, несмотря на тревожные сведения об уровне инфляции в США, ситуация на рынке труда внушает инвесторам оптимизм.

К 16:20 по времени восточного побережья США (00:20 GMT+4, 21 мая) цена поставок нефти марки WTI в июне упала на $1,43 (2,26%), до $61,95.