В Баку строится наземная станция метро (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - В Баку строится наземная станция метро, сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что работы по строительству станции ведутся ускоренными темпами.
"Новая наземная станция метро строится рядом с электродепо "Ходжасан". Она предназначена для граждан, проживающих в районе поселка Ходжасан и его окрестностях. Станция расположена на "фиолетовой" линии, строительные работы находятся на завершающей стадии", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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