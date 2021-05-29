В Баку строится наземная станция метро (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Баку строится наземная станция метро, сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что работы по строительству станции ведутся ускоренными темпами.

"Новая наземная станция метро строится рядом с электродепо "Ходжасан". Она предназначена для граждан, проживающих в районе поселка Ходжасан и его окрестностях. Станция расположена на "фиолетовой" линии, строительные работы находятся на завершающей стадии", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)