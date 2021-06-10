В Азербайджане возобновят работу все сельскохозяйственные ярмарки – министр (версия 2)

(первая версия в 12:01)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновят работу все сельскохозяйственные ярмарки, которые проходили при организации министерства сельского хозяйства и были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сказал 10 июня министр сельского хозяйства Инам Керимов на открытии 14-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro-2021 и 26-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2021, сообщает в четверг Trend.

По его словам, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться по мере улучшения ситуации с коронавирусом.

Министр отметил, что в Азербайджане уже ослабляется карантинный режим.

«Основным сдерживающим фактором являются ограничения, введенные из-за пандемии. Ярмарки будут проводиться при условии меньшего числа ограничений. Будет возобновлена работа не только ярмарки меда, но и традиционных сельскохозяйственных ярмарок», - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)