Объем внешней торговли Китая в I полугодии вырос на 37,4%

Внешний товарооборот Китая в первой половине текущего года вырос в годовом исчислении на 37,4%, составив $2,785 трлн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе-июне увеличился на 38,6%, до $1,518 трлн. Импорт вырос на 36%, до $1,266 трлн.