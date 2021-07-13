Объем внешней торговли Китая в I полугодии вырос на 37,4%
Внешний товарооборот Китая в первой половине текущего года вырос в годовом исчислении на 37,4%, составив $2,785 трлн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.
Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе-июне увеличился на 38,6%, до $1,518 трлн. Импорт вырос на 36%, до $1,266 трлн.
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