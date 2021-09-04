Центральный банк Азербайджана расширяет меры по повышению числа безналичных платежей

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) расширяет меры по повышению числа безналичных платежей, сообщили Trend в ЦБА.

Согласно информации, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию проекта "Цифровая образовательная карта", реализуемого совместно с министерством образования в рамках Государственной программы по расширению безналичных платежей в стране.

"На сегодня такие карты уже предоставлены более 100 тысячам студентов. Эти карты представляют собой как удостоверение личности студента, так и имеют платежные функции, что оказывает положительное влияние на развитие безналичных платежей. Целевым показателем проекта "Цифровой образовательной карты" является обеспечение смарт-картами студентов и преподавателей во всех учебных заведениях страны", - сказали в ЦБА.

Другим направлением, как отметили в Центробанке, является создание возможности безналичной оплаты проезда в общественном транспорте посредством банковских карт.

"В начале первого полугодия 2021 года на всех станциях Абшеронской кольцевой железной дороги был запущен проект бесконтактной оплаты проезда посредством банковских карт. Аналогичные проекты будут реализованы и на других видах общественного транспорта Азербайджана", - подчеркнули в ЦБА.

Подытожив, в структуре отметили, что работы, которые планируется реализовать в текущем году, включают в себя меры по увеличению числа безналичных платежей, а также проведение большего числа кампаний в этом направлении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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