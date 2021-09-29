Между Азербайджаном и Грузией подписаны соглашения о сотрудничестве
БАКУ /Trend/ - В рамках заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией подписан ряд соглашений.
Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По словам министра, в частности подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области стандартизации и метрологии, оценки соответствия, а также меморандумы о взаимопонимании между Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и аналогичными структурами Грузии.
«Реализация вопросов, вытекающих из этих документов, важна для развития наших взаимовыгодных отношений», – добавил министр экономики Азербайджана.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
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