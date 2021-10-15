В Азербайджане незначительно сократились поступления в основной капитал

БАКУ /Trend/ - На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе - сентябре 2021 года в основной капитал из всех финансовых источников было направлено свыше 9,56 миллиарда манатов, что на 8,7 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, 67 процентов инвестиций (6,407 миллиарда манатов) в основной капитал было направлено на строительство производственных объектов, 25,4 процента (2,425 миллиарда манатов) - строительство непроизводственных объектов, 7,6 процента (727,2 миллиона манатов) – на строительство жилья.

В указанный период инвестиции в нефтяной сектор сократились на 9,7 процента, а в ненефтяной – на восемь процентов.

По данным Госкомстата, свыше 6,303 миллиарда манатов, или 65,9 процента средств, направленных в основной капитал, составили внутренние средства.

Из средств, направленных в основной капитал, более 6,388 миллиарда манатов, или 66,8 процента пришлось на выполнение строительно-монтажных работ.

За счет средств предприятий и организаций в основной капитал было вложено 56,9 процента от общего объема инвестиций, бюджетных средств - 22,3 процента, средств внебюджетных фондов - 7,4 процента, банковских кредитов – 6,3 процента, прочих средств – 7,1 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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